Mercedes-Benz отзывает в России почти 8,4 тысячи автомобилей

Mercedes отзывает более 8,3 тыс. автомобилей Mercedes-Benz GLE-/GLE купе-/Е-классов и С-/GLС-/S-классов в России из-за проблем с электроусилителем руля и пиропатронами натяжителя ремня безопасности. Отзыву подлежат 8346 транспортных средств, реализованных с 2015 года по 2016 год, говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz (GLE-/GLE купе-/Е-классов) является негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления. Соединение будет заменено за счет автопроизводителя. Кроме того, под отзыв попали 58 автомобилей Mercedes-Benz (С-/GLС-/S- классов), реализованные в 2016 и 2017 годах. У этих машин выявлено возможное несоответствие спецификации соотношения рабочих веществ в пиропатронах натяжителя ремня безопасности водителя.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как писал «Новый День», в конце июня «Мерседес-Бенц рус» объявил об отзыве в России 3,4 тыс. автомобилей из-за возможного дефекта муфты рулевого вала. Тогда отзыву подлежали автомобили G-класса, проданные с 2012 года по сегодняшний день, и C-класса, проданные в 2013 и 2014 годах.

В Росстандарте уточнили, что причиной отзыва является возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала, что может вызвать больший износ зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке. На автомобилях проверят болтовое соединение и заменят его при необходимости.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.09.17

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