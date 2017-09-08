Минтранс открестился от замены транспортного налога: «Ничего такого мы не предлагали»

Минтранс России не предлагал правительству и ведомствам рассмотреть вопрос о замене транспортного налога для автомобилей на экологический сбор, заявил министр транспорта Максим Соколов.

По словам главы Минтранса, его ведомство пока не сформировало позицию по этому вопросу, эта тема обсуждается пока только на экспертном уровне.

«Позиция Минтранса пока не сформирована. И мы пока не предлагали, соответственно, правительству и заинтересованным ведомствам или субъектам рассмотреть этот вопрос», – заявил Соколов, чьи слова приводит РИА «Новости».

Министр указал, что это вопрос не только транспортной, но и налоговой политики. «Потому что транспортный налог зачисляется в бюджеты субъектов и является источником для формирования региональных бюджетов», – пояснил он.

Ранее сегодня СМИ сообщили о том, что Минтранс рассматривает возможность замены транспортного налога экологическим сбором. По сведениям «Известий», ведомство сформулирует обоснование необходимости такого изменения до конца года. Отмечалось, что размер сбора будет зависеть от показателей выбросов углекислого газа автомобилем.

Напомним, несколько лет назад в Госдуме обсуждался вопрос об отмене транспортного налога. Однако в правительстве инициативу не одобрили, поскольку отмена пошлины могла повлечь снижение доходов федерального бюджета на 140 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.09.17

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