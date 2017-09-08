В России транспортный налог заменят экологическим сбором

В соответствии с Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года в правительстве рассматривается возможность отмены транспортного налога и введения экологического сбора. Размер пошлины будет зависеть от показателей выбросов углекислого газа автомобилем. По мнению Минтранса, такая система налогообложения побудит россиян к применению экономичных транспортных средств.

В настоящее время транспортный налог рассчитывается исходя из количества лошадиных сил двигателя, марки и модели автомобиля, года его выпуска, времени владения транспортным средством. Кроме того, размер выплат зависит от региона, в котором зарегистрирована машина. В случае перехода на экологический сбор региональной дифференциации не будет, пишут «Известия».

Несколько лет назад в Госдуме выносился вопрос об отмене транспортного налога. Однако в правительстве инициативу не одобрили, так как отмена пошлины могла повлечь снижение доходов федерального бюджета на 140 млрд рублей.

Минтранс кроме экологического сбора разрабатывает регламентацию времени работы двигателей авто на холостом ходу. В ведомстве считают, что это позволит снизить вредные выбросы в атмосферу в особенности в холодное время года.

В свою очередь эксперты считают, что при внесении поправок владельцы дорогих автомобилей, преимущественно живущие в мегаполисах, значительно сэкономят на отчислениях государству. Тогда как для сельских жителей, где много старых транспортных средств, налоговая нагрузка может увеличиться.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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