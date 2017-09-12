Блэкаут накрыл аэропорт Жуковский: работа воздушной гавани парализована

Работа аэропорта Жуковский оказалась парализованной сегодня днем. Причиной стало отключение электричества в здании аэрогавани, передает Telegram-канал Mash.

В результате отключены табло прилета и вылета и остановлены багажные ленты.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Аэропорт был открыт 30 мая 2016 года рядом с одноименным городом в Подмосковье. Построенный в воздушной гавани пассажирский терминал площадью 17 тысяч квадратных метров сможет принимать до 2 млн пассажиров в год. Первый самолет аэропорт принял 12 сентября: прибыл рейс авиакомпании «Белавиа» из Минска со 133 пассажирами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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