Аэропорт «Жуковский» перешел на резервное энергопитание

Сегодня днем в пассажирском терминале подмосковного аэропорта «Жуковский» произошло отключение электричества. Как сообщила пресс-служба аэровокзала, свет пропал в 14:50 мск в результате аварии на одной из электроподстанций Летно-исследовательского института им М.М. Громова.

В пресс-службе заверили, что энергоавария никак не отразилась на операционной деятельности аэропорта: задействованные резервные мощности полностью обеспечивают потребности терминала в электроэнергии.

Аварийные бригады ЛИИ им. М.М. Громова приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановление штатного электроснабжения ожидается в ближайшее время. «Каких-либо изменений в расписании приема и отправки самолетов не ожидается», – уточнили в пресс-службе аэропорта.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.09.17

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