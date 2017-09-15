Наказание для авиадебоширов хотят увеличить в 20 раз

Министерство транспорта России предложило ужесточить наказание для граждан, которые нарушают порядок на борту самолета. Штрафы за нарушение правил безопасности на транспорте не обновлялись с 2009 года и нуждаются в пересмотре, отметили в ведомстве.

Законопроект, ужесточающий наказание для авиадебоширов, опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минтранс выступает за увеличение штрафов, ссылаясь на данные Генпрокуратуры, которые свидетельствуют о росте числа подобных правонарушений с 7,2 тысячи в 2015 году до 8 тысяч в прошлом году.

В настоящее время в отношении дебоширов на борту чаще всего возбуждают не уголовные дела, а применяют административную ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Максимальный штраф за подобные деяния составляет 2,5 тысячи рублей.

Авторы законопроекта предлагают увеличить штраф до 30-50 тысяч рублей и ввести альтернативное наказание в виде ареста на 15 суток. К тому же за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна Минтранс предлагает наказывать штрафными санкциями в размере от 20 до 40 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.09.17

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