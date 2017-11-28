Пьяного авиадебошира на рейсе Благовещенск – Екатеринбург пришлось связать скотчем

На борту самолета, следовавшего из Благовещенска в Екатеринбург, пьяный пассажир устроил дебош. По словам очевидцев, мужчина крыл всех матом и не обращал внимания на корректные замечания членов экипажа. Дебошира пришлось связать скотчем, чтобы он не вставал с кресла.

Об инциденте сообщают пассажиры рейса U6-300 Благовещенск – Екатеринбург. По словам очевидцев, очень пьяный мужчина вел себя вызывающе, ругал матом всех, кто находился в салоне. На замечания стюардесс пассажир не реагировал. По словам очевидцев, в итоге мужчину связали.

В авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту которой случилось ЧП, рассказали, что дебошира уже сдали в полицию.

«Во время выполнения рейса U6-300 по маршруту Благовещенск – Екатеринбург пассажир, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал хулиганские действия, нецензурно выражался, угрожал пассажирам и экипажу. На замечания бортпроводников и пассажиров он не реагировал, поэтому командир воздушного судна принял решение ограничить его подвижность с помощью подручных средств и обратиться в правоохранительные органы. По прилете в аэропорт Кольцово пассажир был снят с борта сотрудниками полиции и доставлен в дежурную часть, где был составлен административный протокол о происшедшем», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Как уточнили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по УрФО, протокол составлен по статье 20.1 КоАП РФ.

Напомним, 17 ноября нижняя палата российского парламента окончательно одобрила законопроект, согласно которому авиакомпаниям разрешается отказывать в перевозке и продаже билетов авиадебоширам из «черного списка», который вправе формировать перевозчики. Поправки вносятся в Воздушный, Гражданский кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях. В настоящее время в отношении дебоширов на борту чаще всего возбуждают не уголовные дела, а применяют административную статью 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Максимальный штраф за подобные деяния составляет 2,5 тысячи рублей. Но подготовлен законопроект, авторы которого предлагают увеличить штраф до 30-50 тысяч рублей и ввести альтернативное наказание в виде ареста на 15 суток. К тому же за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна Минтранс предлагает наказывать штрафными санкциями в размере от 20 до 40 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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