Авиадебоширам полет запрещен: Госдума окончательно одобрила закон о «черных списках» буйных пассажиров

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно одобрила законопроект, согласно которому авиакомпаниям разрешается отказывать в перевозке и продаже билетов авиадебоширам из «черного списка». Поправки вносятся в Воздушный, Гражданский кодексы, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно принятому документу, перевозчик вправе отказать нарушителю «в заключении договора, если он внесен им в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена». При этом копия постановления о назначении административного наказания за невыполнение пассажиром «законных распоряжений командира воздушного судна» подлежит направлению перевозчику, на борту воздушного судна которого было правонарушение.

Среди нарушений, за которые можно угодить в «черный список», хулиганство или действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

Поправки предусматривают внесения дебошира в «стоп-лист» в течение 30 дней после получения решения суда о наказании. Причем нарушитель будет находиться в этом списке в течение одного года.

Исключение – ситуации, когда гражданин возвращается из места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете. Хулигана могут пустить в самолет, если он сопровождает инвалида, направляется к месту лечения или едет на похороны родственника. Однако причины должны иметь документальное подтверждение.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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