Летевший в Сургут самолет «ЮТэйр» сел во Внуково после задымления

Самолет «Боинг-737» авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Москва-Сургут, благополучно приземлился в аэропорту Внуково. Ранее экипаж лайнер принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за аварийной ситуации на борту.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что лайнер, выполнявший рейс UT295, успешно сел, медицинской помощи никому не потребовалось.

Ранее сообщалось, что капитан самолета принял решение о возвращении в Москву из-за задымления, по одним данным, в кабине экипажа, по другим сведениям, в салоне лайнера. На борту, по уточненной информации, находилось 178 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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