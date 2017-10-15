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Воскресенье, 15 октября 2017, 14:21 мск

российское информационное агентство 18+

Скандалы и происшествия

Самолет «ЮТэйр» со 180 пассажирами экстренно возвращается в Москву из-за ЧП на борту

Самолет «ЮТэйр» со 180 пассажирами экстренно возвращается в Москву из-за ЧП на борту

Самолет «Боинг-737» авиакомпании «ЮТэйр», вылетевший из Москвы в Сургут, экстренно возвращается в аэропорт вылета Внуково из-за аварийной ситуации на борту. Об этом сообщает , ссылаясь на информированный источник.

По его словам, лайнер приземлится в столичном аэропорту после того, как выработает топливо. Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.

По некоторым данным, самолет возвращается во Внуково из-за задымления в салоне. Об этом сообщается в телеграм-канале Mash. Отмечается, что рейс UT295 вылетел из Москвы в 10:30, но во время полета салон лайнера начал заполняться дымом. На борту находится 180 человек. Все спасательные службы аэропорта приведены в повышенную готовность.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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