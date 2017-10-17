Страховщики представили план отказа ЦБ от регулирования тарифов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) разработал «дорожную карту» реформы ОСАГО. Согласно предложениям Центробанк откажется от регулирования тарифов автостраховки с 1 июля 2018 года и будет определять только максимальную цену полиса. С 1 января 2020 года страховые компании предлагают полностью отдать в их руки регулирование ставок по ОСАГО.

Банк России согласился на либерализацию «автогражданки» два года назад. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина поручила РСА проработать план перехода к нерегулируемым тарифам автростраховки. Согласно документу, направленному в Центробанк, на первом этапе с 1 июля 2018 года регулятор будет определять только максимальную цену полиса, например, для легковых автомобилей физлиц эта цифра составит 30 тысяч рублей, пишет «Коммерсант».

Таким образом, страховщики будут устанавливать самостоятельно территориальные коэффициенты, надбавки за возраст водителя, стаж вождения и мощность автомобиля, ограничения по допуску за руль и использование прицепа.

Начало второго этапа назначено на 1 января 2020 года. Планируется, что в это время ЦБ полностью откажется от регулирования цен на полисы ОСАГО и будет определять только минимальные тарифы и перечень обязательных факторов риска, которые страховые компании обязаны учесть при тарификации.

Кроме того, РСА предлагает второй вариант реформы, в нем на первом этапе Центробанк отменит четыре коэффициента – возраста, стажа, ограничения по допуску за руль и использования прицепа. Максимальный базовый тариф для легковых автомобилей физлиц составит 20 тысяч рублей. Далее развитие событий пойдет по первому сценарию и полный отказ от регулирования произойдет также в 2020 году.

Сами страховщики предпочитают первый план реформы. В РСА считают, что в настоящее время на рынке сложились нормальные условия для перехода на свободный тариф. В частности, нет ярко выраженного лидера, а доли в количестве договоров распределены сбалансировано.

Москва, Зоя Осколкова

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