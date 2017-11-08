Вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением

На сайте правительства РФ опубликовано постановление, согласно которому Правила дорожного движения (ПДД) пополнились новым пунктом. Теперь все водители, въезжающие на перекресток с круговым движением, должны уступать дорогу участникам, двигающимся по кругу.

ПДД дополнены новым пунктом 13.111, устанавливающим приоритет проезда перекрестка с круговым движением. Корреспондирующие изменения внесены в пункт 13.11 Правил.

«Установленные Правилами нормы, определяющие порядок проезда перекрестков с круговым движением, вызывают неоднозначное восприятие водителями, что приводит к образованию заторов и дорожно-транспортным происшествиям. Схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону, и даже в одном городе – от перекрестка к перекрестку», – говорится на официальном портале кабмина.

При этом мировая практика показывает, что приоритет проезда перекрестка с круговым движением позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Решение об изменении ПДД Дмитрий Медведев принял 30 октября. «Сейчас схемы очень разные, они разные в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», – отметил тогда премьер-министр.

Москва, Зоя Осколкова

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