«Вафля» на перекрёстке и приоритет движущимся по кругу – Медведев изменил ПДД

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два постановления, вносящие, по его словам, «существенные изменения» в правила дорожного движения, и направленные на повышение безопасности на дорогах. Речь идет о введении на перекрёстках новой диагональной разметки «вафля» и изменении приоритета при проезде автомобилями участков с круговым движением.

«Первое (постановление – прим. ред.) призвано навести порядок на наиболее проблемных участках – на перекрёстках с пересекающими транспортными потоками, на которых часто возникают заторы, и не всегда из-за сложного трафика, а из-за проблем, связанных с плохой культурой вождения», – сообщил Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами. По его словам, «теперь регионы получат право наносить в проблемных местах специальную дорожную разметку» (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно постановлению главы правительства, в ПДД внесены изменения, которыми установлена специальная дорожная разметка «Зона перекрёстка» в виде перекрестия жёлтых диагональных линий в квадрате, обозначающего границы перекрёстка. Новая разметка поможет водителям лучше ориентироваться на таких участках, заявил Медведев.

Напомним, за выезд на перекрёсток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынуждает водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении, предусмотрен административный штраф в размере 1 тыс. рублей. Однако фактическое применение такого наказания до последнего времени сдерживалось сложностями администрирования. Использование специальной дорожной разметки решает этот вопрос, отметили в кабмине.

Второе постановление правительства меняет очередность проезда перекрёстка при круговом движении: теперь приоритет будет отдаваться двигающимся по кругу.

«Сейчас схемы очень разные, они разные в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», – отметил глава кабмин. Он добавил, что отныне приоритет проезда «получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу». «Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность», – указал Медведев. «Это в том числе позволяет увеличить пропускную способность улично-дорожной сети», – отмечается на сайте кабмина.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов, в свою очередь, сообщил, что регионы смогут установить средства видеофиксации на таких перекрестках, передает «Интерфакс».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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