На российских дорогах появятся новые знаки и таблички

В России начал действовать предварительный национальный стандарт (ПНСТ), на дорогах появятся несколько десятков новых знаков и табличек. Ранее дополнительные обозначения опробовали на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова. Новые знаки позволят сэкономить на их изготовлении и убрать визуальный мусор.

Среди новых знаков – «Въезд на перекресток в случае затора запрещен». Его установят там, где есть «вафельная разметка», на которую нельзя въезжать, если за перекретком собралась «пробка», пишут «Известия». Такой знак будут применять и там, где этой разметки нет.

Для обозначения перекрестков, где пешеходы могут переходить перекресток наискосок, введут знак «Диагональный пешеходный переход». На многополосных дорогах появятся знаки-стрелки направления движения по полосам. На них будут и дополнительные данные, например, о запрете въезда, приоритете проезда, возможности поворота и разворота.

Утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса». На перекрестках с неинтенсивным движением появится знак «Уступи всем, и можно направо», который разрешит поворачивать направо на красный сигнал светофора, если это не помешает другим автомобилистам и пешеходам.

В помощь знакам также появятся дополнительные таблички. Среди них, так называемые месяцы, которые будут определять время действия знаков, если они носят сезонный характер. Согласно новому стандарту, некоторые знаки и таблички могут быть объединены, например, совмещение обозначений мест «Парковки» и таблички «Инвалид».

Стоит отметить, что такие существенные преобразования в области дорожных знаков не проводились в России около 40 лет. Новые обозначение не отменяют старых, а только дополняют уже существующие знаки.

Напомним, ранее региональным властям разрешили применять уменьшенные копии существующих стандартных обозначений на дорогах. Однако уменьшенный формат знаков позволительно устанавливать только на улицах со скоростью движения до 60 км/ч.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.12.17

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