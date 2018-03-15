Новый стандарт добавит желтую и синюю разметку на российских дорогах

Росстандарт утвердил новый ГОСТ дорожной разметки. Согласно документу с 1 июня 2018 года на дорогах страны появятся новые цветовые решение: синяя разметка обозначит полосы движения на перекрестках, желтая – зоны, где запрещен обгон. По мнению экспертов, яркие цвета будут особенно полезны в регионах, где выпадает снег.

С вступлением в силу нового ГОСТа все виды разметки, разделяющей потоки и полосы движения (двойная и одинарная сплошные, пунктир и комбинация этих видов), могут быть как желтого, как и белого цвета, пишет «Коммерсант». Ранее желтой маркировкой обозначались только зоны запрета стоянки. Синим цветом впредь будут рисовать прерывистую для обозначения направления движения на перекрестках.

Кроме того, стандартом предусмотрены несколько новых обозначений. Например, стрелка, обозначающая зону разворота. Будет легализована разметка типа «вафельница», обозначающая зону, в которую запрещено въезжать во время затора на перекрестке. Появится знак станции зарядки электромобилей.

Отмечается, что новым стандартом документация приводится в соответствие с техрегламентом Таможенного союза 2011 года «Безопасность автодорог» и ПДД. По словам экспертов, яркая разметка необычного цвета будет хорошо заметка в особенности в регионах, где обильно выпадает снег. Знак разворота давно применяется в Европе. Ранее подобного обозначения в России не было, как правило, размещалась стрелка с поворотом, что путало водителей.

Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июня 2018 года, однако это не означает, что всю разметку в стране одномоментно перекрасят. Все применяющиеся в настоящее время варианты по-прежнему допускаются.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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