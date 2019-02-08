С 1 марта водителей начнут штрафовать за въезд на «вафельницу»

С 1 марта камеры слежения начнут фиксировать в автоматическом режиме нарушение «вафельной» разметки. Штрафы водители получат по почте. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В настоящее время «вафельная» разметка нанесена на самых сложных перекрестках в Москве. Как известно, в столице нередко образуются многокилометровые заторы, в которых автолюбители простаивают часами. Ожидается, что «вафельница» позволит улучшить движение на особо загруженных перекрестках – снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15-20%.

Ранее камеры также следили за соблюдением разметки на перекрестках, однако так называемые «письма счастья» нарушителям не высылали, так как система работала в пилотном режиме.

«Для того чтобы не получить штраф, водителям необходимо соблюдать Правила дорожного движения, а именно выезжать на перекресток (даже при зеленом сигнале светофора) только в том случае, если сможете проехать его без остановки, – пояснили в ГАИ. – Администрирование правонарушения будет осуществляться только в том случае, если автомобиль находится на перекрестке, создавая препятствие для движения транспортных средств, исключительно в неподвижном состоянии более 5 секунд».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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