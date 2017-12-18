Дорожные знаки появятся на зданиях и ограждениях

В России обновили правила установки дорожных знаков. Теперь их можно размещать на зданиях и ограждениях, пишет газета «Известия» со ссылкой на новый предварительный национальный стандарт.

Новые правила распространяются на четыре знака: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» или «по четным...». Кроме того документ оговаривает, что на знаки можно наносить стрелки, указывающие зону действия ограничения. Помимо этого, обновленные стандарты применят к трем знакам направления размещения парковки (как платной, так и бесплатной).

Предварительный национальный стандарт будет действовать до 1 ноября 2020 года. До нововведения эксперименты проводились в отдельных городах, в том числе в Москве. Напомним, на прошлой неделе в России начал действовать предварительный национальный стандарт, согласно которому, на дорогах появятся несколько десятков новых знаков и табличек.

Среди них – «Въезд на перекресток в случае затора запрещен». Его установят там, где есть «вафельная разметка», на которую нельзя въезжать, если за перекрестком собралась «пробка». Такой знак будут применять и там, где этой разметки нет. Для обозначения перекрестков, где пешеходы могут переходить перекресток наискосок, введут знак «Диагональный пешеходный переход». На многополосных дорогах появятся знаки-стрелки направления движения по полосам. На них будут и дополнительные данные, например, о запрете въезда, приоритете проезда, возможности поворота и разворота.

Утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса». На перекрестках с неинтенсивным движением появится знак «Уступи всем, и можно направо», который разрешит поворачивать направо на красный сигнал светофора, если это не помешает другим автомобилистам и пешеходам. В помощь знакам также появятся дополнительные таблички. Среди них, так называемые месяцы, которые будут определять время действия знаков, если они носят сезонный характер. Согласно новому стандарту, некоторые знаки и таблички могут быть объединены, например, совмещение обозначений мест «Парковки» и таблички «Инвалид».

Москва, Иван Гридин

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