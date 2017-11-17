ФАС: плацкарт дороже купе и билета на самолет

Специалисты Федеральной антимонопольной службы провели сравнение стоимости билетов на самолет и поезд в одном и том же направлении и на ту же дату. Оказалось, что летать порой выходит дешевле, а качество железнодорожных перевозок оставляет желать лучшего.

В исследовании антимонопольщики сравнивали цены поездки поездом Федеральной пассажирской компании (ФПК) и отечественным лоукостером. На некоторых маршрутах стоимость авиаперелета оказалась ниже цены билета на поезд.

«В остальных случаях цена на самолет практически равна или незначительно превышает стоимость билета в плацкартный вагон. Однако при небольшой разнице в цене полет существенно экономит пассажиру время и позволяет ему достичь пункта назначения с большим комфортом, чем это возможно при путешествии в плацкартном вагоне нефирменного поезда», – говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

По словам замглавы ФАС Александра Редько, авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%, тогда как ФПК только увеличила тарифы перевозок и потеряла 8,5% клиентов в сегменте плацкарт и общие вагоны. С 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе – в 1,26 раза.

В настоящее время загрузка в плацкарте составляет 74%, в общих вагонах – менее 50%. Дело в том, что непроданные места в купе являются прямым убытком для ФПК, а за нереализованные плацкартные места платит бюджет, поэтому ФПК экономически все равно, какова цена плацкарта и сколько мест не продано, отметил Редько.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.17

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