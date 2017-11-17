После открытия продаж билетов в плацкарт сайт РЖД не выдерживает наплыва покупателей

Сегодня Российские железные дороги открыли продажи билетов в плацкартные вагоны, которые были приостановлены 4 ноября. Желающие купить удобные места на популярных поездах с утра обрушили сайт РЖД: произвести оплату с первой попытки не удается. Также на некоторых направлениях в считанные часы не осталось билетов.

Желающие приобрести билеты на новогодние каникулы сразу же столкнулись с массой проблем.

«На популярные поезда удобные места в плацкартах были раскуплены еще ночью. Мы сегодня утром пытались купить билет на поезд Екатеринбург – Нижневартовск. В 10 утра уже не было ни одной нижней полки, только верхние. Сайт виснет, падает, не справляется с нагрузкой. Как только доходит до оплаты билетов – он вообще не грузится. В итоге билеты мы брали через сайт-агрегатор», – рассказала РИА «Новый День» жительница Екатеринбурга.

При этом РЖД сегодня сообщили, что для удобства пассажиров на сайте был обновлен интерфейс.

Напомним, Российские железные дороги 4 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании, отправляющихся с 1 января 2018 года. В компании объяснили, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. Приостановка бронирования билетов в плацкарт негативно сказалась на продажах новогодних туров, в том числе – для детских групп. Продажи пришлось закрыть на 2 недели в разгар сезона.

Добавим, накануне специалисты ФАС представили итоги сравнения стоимости билетов на самолет и поезд в одном и том же направлении и на ту же дату. Оказалось, что летать порой выходит дешевле, а качество железнодорожных перевозок оставляет желать лучшего. По словам замглавы ФАС Александра Редько, авиация снизила цены на 10% и увеличила пассажиропоток на 22%, тогда как ФПК только увеличила тарифы и потеряла 8,5% клиентов в сегменте «плацкарт и общие вагоны». С 2010 года средняя ставка билета на плацкарт выросла в 2,26 раза, на купе – в 1,26 раза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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