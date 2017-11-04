РЖД приостановили продажи билетов в плацкартные и общие вагоны

Российские железные дороги (РЖД), вчера, 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании, отправляющихся с 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании объяснили, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. В продаже останутся все остальные категории билетов. Перевозчик также отметил, что приостановка продаж не коснется скоростных поездов, в том числе «Сапсанов».

В РЖД заверяют, что продажи билетов в плацкартные и общие вагоны возобновятся сразу, как регулятор определится с тарифами, а если они будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить билеты без штрафных санкций. Однако механизм компенсации и возврата определят позднее.

Как отмечает РИА «Новости», для пассажиров РЖД увеличение срока продажи билета на поезда дальнего следования стало нововведением. Если раньше на некоторые поезда приобрести билет можно было только за 45 суток до отправления, то с декабря 2016 года глубина продаж на все поезда увеличилась до 60 суток.

Помимо возможности купить билет на пассажирский поезд заранее, РЖД усовершенствовали и его внешний вид. РЖД в мае стали писать на железнодорожных билетах информацию о названии вокзалов отправления и прибытия поезда, если они отличаются от названий станций. С июля текущего года на бланке билета, купленного в кассе, наглядно стали изображать все услуги, за которые заплатил пассажир. Билет содержит пиктограммы, обозначающие ту или иную услугу либо ее отсутствие.

Ранее в РЖД создали электронную очередь и поясняли, что система управления ей создана ради максимального удобства не только клиентов, но и обслуживающего персонала. Это совокупность электронного оборудования и программного обеспечения, позволяющая упорядочить прием посетителей, ускорить процесс обслуживания и сократить время ожидания в очереди, а также получить эффективный инструмент контроля загрузки и качества работы персонала.

«Поскольку разные операции у пассажиров требуют разного количества времени, система распределяет поток равномерно. К примеру, как показывает практика, возврат билета оформляется быстрее, чем покупка или выдача справки. Равномерно распределяя пассажиров в билетных кассах с учетом среднего времени совершения операции, мы в первую очередь повышаем скорость обслуживания», – рассказали в дирекции.

Москва, Иван Гридин

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