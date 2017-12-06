РЖД разрешили покупать билеты за 90 дней до отправления поезда

В РЖД сообщили о том, что в ближайшее время покупать билеты на все поезда дальнего следования можно будет за 90 суток до отправления. Новые правила начнут действовать уже с 10 декабря – они будут распространяться как на интернет-покупку билетов, так и на резервирование их в кассах. «Например, 11 декабря 2017 года пассажир сможет купить билет на поезд, отправляющийся 11 марта 2018 года», – сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, сейчас билеты купить можно максимум за 60 дней до отправления – это правило действует с 2016 года, его ввели по требованию Минтранса РФ, прежде срок раннего выкупа проездных документов был еще меньше – 45 дней.

Екатеринбург, служба информации

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