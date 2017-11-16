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Четверг, 16 ноября 2017, 15:12 мск

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РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт до 18 ноября

РЖД возобновит продажу билетов в плацкарт до 18 ноября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкартные вагоны с датой отправления, начиная с 1 января 2018 года. Об этом он заявил на заседании кабмина.

«Есть целый ряд резонансных вещей, не так давно обсуждался вопрос о приостановке продажи билетов на плацкартные и общие вагоны с датой отправления с 1 января 2018 года. Нужно все возобновить, прямо с середины этого месяца. Я такое поручение даю и железной дороге, и, естественно, министерству транспорта, и антимонопольной службе», – приводит «Интерфакс» слова премьера.

Как писал «Новый День», продажа билетов в плацкартные и общие вагоны на будущий год была приостановлена 4 ноября. Тогда в РЖД пояснили, что это произошло из-за «отсутствия решений регулятора по уровню тарифов на пассажирские перевозки в дальнем сообщении на следующий год».

Ранее заместитель руководителя ФАС Александр Редько заявил, что в ходе совещания в правительстве РФ по вопросам формирования тарифа на плацкартные билеты в 2018 году принято решение оставить его на уровне 2016 года. В ФПК рассказали, что не возобновили продажи билетов, так как не получили соответствующего предписания ФАС. По словам представителя ФПК, «билеты на поезда дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года поступят в продажу сразу же после получения необходимых нормативных документов от регулятора».

Антимонопольщики ответили на это, что у РЖД нет препятствий для реализации билетов. Отметим также, что ранее ФАС настаивала на необходимости снизить тарифы в регулируемом сегменте на 10% в 2018 году и грозила штрафом, если РЖД не возобновят продажу билетов до 16 ноября этого года. Тем не менее, ФАС согласилась с позицией Минтранса и Минэкономразвития, которые высказались против инициативы антимонопольщиков.

Билеты в плацкартные и общие вагоны появятся в продаже до 18 ноября.

Москва, Иван Гридин

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