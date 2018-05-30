С 2019 года в России резко подорожают билеты на поезд

В 2019 году из-за изменений в налогообложении сильно подорожает стоимость железнодорожных перевозок. Вырастут как грузовые, так и пассажирские тарифы. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

Выступая на заседании Совета Федерации, Белозеров уточнил, что с начала 2019 года РЖД потеряют право на вычет налога на добавленную стоимость при приобретении товаров за счет субсидий и бюджетных инвестиций из-за принятых поправок в статью 170 Налогового кодекса, пишет «Парламентская газета».

«Это приведет к тому, что наши услуги подорожают, а поскольку мы деньги зарабатываем, это, в конечном итоге, повлияет на тариф грузовой и пассажирский», – подчеркнул глава РЖД. Белозеров обратился к сенаторам с просьбой внимательно изучить этот вопрос.

Напомним, в прошлом году РЖД ее «дочка» Федеральная пассажирская компания просили индексировать тарифы ж/д перевозок на уровень инфляции. Между железнодорожниками и антимонопольщиками развернулось противостояние. В ФАС настаивали на том, что пассажиропоток в 2017 году упал на 8,4%, а значит, цены нужно не повышать, а снижать. В свою очередь в РЖД даже приостановили продажи билетов в плацкартные вагоны.

В результате было принято решение о нулевой ставке индексации тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах. Таким образом, стоимость билетов в 2018 году осталась на том же уровне, что годом ранее.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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