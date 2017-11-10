ФАС против РЖД: старые цены на плацкарт в 2018 году и кондиционеры с биотуалетами в каждом вагоне

Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в пятницу одобрило решение о нулевой ставке индексации тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении в плацкартных и общих вагонах. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Таким образом, стоимость билетов останется в 2018 году на том же уровне, что и в текущем году. Руководитель ФАС Игорь Артемьев отметил, что «в сопоставимых ценах с учетом инфляции это означает снижение цены на билеты».

Ранее РЖД и ее «дочка» Федеральная пассажирская компания просили проиндексировать в 2018 году тарифы на плацкарт и общие вагоны на 3,9%. ФАС предлагала уменьшить тариф на 10%, мотивируя тем, что снижение пассажиропотока в 2017 году составило 8,4%, и в такой ситуации нельзя говорить об увеличении стоимости плацкартных билетов. Однако Минтранс и Минэкономразвития не поддержали инициативу. Принятие окончательного решения было отложено до совещания в кабмине России, а РЖД с 3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкарт и общие вагоны поездов дальнего следования ФПК, отправляющихся с 1 января 2018 года. Позднее железнодорожники пообещали возобновить продажу с 16 ноября.

Накануне замглавы ФАС Александр Редько по итогам совещания в правительстве сообщил, что тариф в плацкарте в будущем году повышен не будет и останется на уровне 2017 года. Правление ФАС сегодня утвердило данное решение. По словам Артемьева, «это компромиссное решение». Принимая его, ФАС выдала железнодорожникам предписание. В числе требований к РЖД, обозначенных в документе, – возобновить продажи билетов в плацкарт и общие вагоны, установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах в поездах дальнего следования, повысить качество предоставляемых услуг, заключить долгосрочные контракты на закупку новых вагонов, ввести «помаршрутный учет расходов» и сократить расходы, в том числе по долгосрочным контрактам. При этом ФАС рассчитывает, что ФПК возобновит продажу билетов в плацкартные вагоны в ближайшее время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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