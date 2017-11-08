Продажи новогодних туров по России временно приостановлены из-за РЖД

Приостановка продаж билетов в плацкартные вагоны может негативно сказаться на продажах новогодних туров внутри России. Сейчас турфирмы не могут бронировать билеты, а значит и бронирование отелей под конкретные даты приостановлено. Также частично приостановлены продажи туров для детских групп. Агенты советуют обращаться на следующей неделе, после 16 ноября.

Напомним, Российские железные дороги (РЖД) временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании, отправляющихся с 1 января 2018 года. В компании объяснили, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год. В продаже останутся все остальные категории билетов. Перевозчик также отметил, что приостановка продаж не коснется скоростных поездов, в том числе «Сапсанов».

Однако приостановка бронирования билетов в плацкарт уже сказалась на продажах новогодних туров, в том числе – для детских групп. Как сообщают российские туроператоры, традиционно ноябрь – то время, когда школы бронируют групповые туры для детей на новогодние каникулы. А сейчас продажи приостановлены как минимум на две недели. Если бронирование не возобновится до декабря, места в отелях придется выбирать «по остаточному принципу» – из того, что есть.

В Екатеринбурге ежегодно на Новый год пользуются популярностью «короткие» туры в Казань, Санкт-Петербург и Москву – и для взрослых, и для детских групп. И во все три столицы туристы, особенно школьные группы, предпочитают добираться именно в плацкартных вагонах. Однако пока продажи «заморожены».

РИА «Новый День» обзвонил несколько турфирм и убедился: пока в Казань, Питер и Москву предлагают уехать только на автобусе (от 18 часов в пути – до Казани) или в купе (что в два раза дороже плацкарта).

Так, в турфирме «Аркаим-тревел» сообщили, что пока неизвестно, когда возобновятся продажи билетов в плацкартные вагоны.

«Действительно, сейчас мы не можем предложить вам варианты с проездом в плацкартном вагоне. По информации СМИ, продажи могут возобновиться после 17 ноября, но гарантии у нас никакой нет, – сообщили РИА «Новый День» в турфирме. – Могу предложить вам автобусный тур в Казань, время в пути составит 18 часов. Что касается детских групп, не знаю, как им добираться».

В агентстве «Роза ветров» тоже предложили подождать неделю-две – до появления новой информации от РЖД. Или рассмотреть варианты проезда в купейном вагоне или на самолете – естественно, по более высокой цене.

В некоторых турфирмах в принципе не в курсе, что плацкарт временно не доступен для продаж и предлагают выслать программы туров для ознакомления. Однако пока паники на рынке нет. Туроператоры убеждены, что до 16 ноября проблема будет решена и бронирования билетов будут доступны. Единственная проблема, с которой могут столкнуться туристы при поздней покупке туров – не во всех комфортных отелях будут свободные номера.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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