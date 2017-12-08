Volkswagen отзывает в России более 30 тысяч автомобилей

Официальный представитель Volkswagen на российском рынке – ООО «Фольксваген Груп Рус» – объявил об отзыве 30 777 автомобилей модели Polo Sedan, которые были реализованы с 2015 по 2017 годы, сообщает Росстандарт.

Отмечается, что причиной отзыва явилась недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя. В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода и при необходимости произведен ремонт. Все ремонтные работы будут выполнены за счет автопроизводителя.

Ранее стало известно об отзыве более 24 тыс. автомобилей Nissan моделей QASHQAI и NOTE.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.17

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