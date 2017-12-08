Nissan отзывает в России более 24 тысяч автомобилей

Официальный представитель Nissan в России – «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» – объявил об отзыве более 24 тысяч автомобилей, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили моделей QASHQAI и NOTE.

Отзыву подлежат 13 945 автомобилей марки Nissan QASHQAI, произведенных с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016 года. Автомобили отзывают из-за неправильно прокладки электропроводки в передней боковой панели. Из-за этого возникла вероятность контакта разъема с ковровым покрытием пола, что может привести к попаданию влаги в разъем. Из-за этого может возникнуть короткое замыкание, а также коррозии контактов разъема. Кроме того, это может сулить выход из строя электрического стеклоподъемника.

На всех Nissan QASHQAI изменят форму коврового напольного покрытия и, при необходимости, отремонтируют электрический разъем.

Кроме того, отзыву подлежат 10 226 автомобилей Nissan NOTE, произведенных с 30 августа 2005 года по 22 января 2007 года. У данной модели выявлена иная проблема – возможное наличие неисправности пиротехнического патрона подушки безопасности пассажира. Неисправные пиропатроны заменят. Все ремонтные работы автопроизводитель проведет за свой счет.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.12.17

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