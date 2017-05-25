Nissan отзывает в России более 42 тысяч автомобилей Almera

Публикации за 25.05.17

Росстандарт согласовал программу отзыва более 42 тыс. автомобилей Nissan Almera. Решение вызвано обнаружением дефекта установки заднего стекла, сообщили в пресс-службе агентства.

По данным Росстандарта, отзыв коснется 42269 автомобилей, произведенных в с ноября 2012 года по июнь 2015 года. Программа соответствующих мероприятий была представлена ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», являющимся официальным представителем Nissan на российском рынке.

В Росстандарте пояснили, что заднее стекло могло быть установлено без применения грунтового слоя. В отсутствие данного слоя стекло может оказаться ненадежно прикрепленным к кузову автомобиля, и не исключена вероятность частичного отсоединения стекла от кузова. Это может привести к увеличению общего уровня шума в салоне возникновению течи воды в салон. В самом неблагоприятном случае, не исключена возможность полного отсоединения заднего стекла от кузова автомобиля.

Уполномоченные представители ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» проинформируют владельцев автомобилей Nissan Almera, подпадающих под отзыв, разослав им письма и/или позвонив по телефону. Автомобили пройдут проверку и, при необходимости, будет произведена переустановка заднего стекла. Все ремонтные работы будут бесплатны для владельцев.

Москва, Иван Гридин

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