В Японии на заводах Nissan прошли обыски из-за вопросов к безопасности авто

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии провело обыски на двух предприятиях концерна Nissan в префектурах Тотиги и Киото. По данным агентства Reuters, обыски вызваны претензиями к качеству проверки безопасности автомобилей перед их продажей. Чиновники полагают, процедура проверки соответствовала требованиям японского законодательства.

Власти полагают, что сотрудники концерна не имели должной квалификации для проведения проверки машин на безопасность. Чиновники считают, что подобные нарушения могли быть допущены на шести заводах корпорации в Японии. Представили автопроизводителя в свою очередь заявили агентству, что информация об обысках соответствует действительности. «В настоящее время мы проводим расследование проверок безопасности автомобилей на наших заводах», – пояснил пресс-секретарь Nissan Ник Максфилд.

Как напоминает «Прайм», на текущей неделе менеджмент Nissan объявил о начале отзывной кампании 1,2 млн автомобилей 20 различных моделей, которые были произведены с октября 2014 года.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 04.10.17

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