Среда, 4 октября 2017, 12:39 мск

российское информационное агентство 18+

Транспорт

В Японии на заводах Nissan прошли обыски из-за вопросов к безопасности авто

В Японии на заводах Nissan прошли обыски из-за вопросов к безопасности авто
Фото: nissan.ru

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии провело обыски на двух предприятиях концерна Nissan в префектурах Тотиги и Киото. По данным агентства Reuters, обыски вызваны претензиями к качеству проверки безопасности автомобилей перед их продажей. Чиновники полагают, процедура проверки соответствовала требованиям японского законодательства.

Власти полагают, что сотрудники концерна не имели должной квалификации для проведения проверки машин на безопасность. Чиновники считают, что подобные нарушения могли быть допущены на шести заводах корпорации в Японии. Представили автопроизводителя в свою очередь заявили агентству, что информация об обысках соответствует действительности. «В настоящее время мы проводим расследование проверок безопасности автомобилей на наших заводах», – пояснил пресс-секретарь Nissan Ник Максфилд.

Как напоминает «Прайм», на текущей неделе менеджмент Nissan объявил о начале отзывной кампании 1,2 млн автомобилей 20 различных моделей, которые были произведены с октября 2014 года.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 04.10.17

Ждите грязь: на дороги Екатеринбурга уже высыпали 62 тонны противогололедного материала. / Рейс из Ларнаки в Екатеринбург задерживается на 18 часов (СКРИН). / В Югре подростку грозит до 2 лет колонии за пьяное вождение без прав.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Nissan отзывает в России 7 тысяч кроссоверов из-за риска возгорания

Nissan отзывает в России более 42 тысяч автомобилей Almera

В рубриках

, , , , ,

Новости партнеров

Транспорт, все новости

Екатеринбург /

Ждите грязь: на дороги Екатеринбурга уже высыпали 62 тонны противогололедного материала

Екатеринбург /

Рейс из Ларнаки в Екатеринбург задерживается на 18 часов (СКРИН)

Югра /

В Югре подростку грозит до 2 лет колонии за пьяное вождение без прав

Екатеринбург /

В дни ЧМ-2018 по футболу жильцы 60 домов будут заезжать в свои дворы по пропускам

Скандалы и происшествия /

При взрыве и пожаре на буксире в порту Омска пострадали два человека

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости