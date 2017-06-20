Nissan отзывает в России 7 тысяч кроссоверов из-за риска возгорания

Японский автопроизводитель Nissan отзывает в России почти 7 тысяч кроссоверов Murano Z51 из-за опасности возгорания. Проблемы возникли с машинами, произведенные с июня 2013 год по ноябрь 2016 года. Всего отзыву подлежат 6 944 автомобилей, сообщает Росстандарт.

Неполадки выявлены в рулевом усилителе. Из-за ошибки, допущенной в процессе производства, существует вероятность повреждения патрубка, что может привести к утечке рабочей жидкости из системы рулевого усилителя. Если эксплуатация машины с данной неисправностью продолжится, то водителю придется прикладывать больше усилий для поворота руля. В наихудшем случае дальнейшая утечка жидкости может привести к возникновению возгорания в моторном отсеке.

Официальный представитель Nissan на российском рынке ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» произведет замена патрубка высокого давления рулевого усилителя на автомобилях модели Murano Z51. Все ремонтные работы будут осуществляться для владельцев кроссоверов бесплатно.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 20.06.17

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