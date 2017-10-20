Nissan приостановил работу всех заводов в Японии и отзывает 1,16 млн авто

Японский концерн Nissan Motor приостанавливает работу всех заводов на территории Японии и отзовет 1,16 млн автомобилей – все машины, выпущенные в стране с начала 2014 года. Решение было принято в связи с нарушениями при инспекции качества автомобилей. По оценке компании, затраты на устранение нарушений составят около 25 млрд иен ($225 млн).

Как писал «Новый День», в начале октября министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии провело обыски на двух предприятиях концерна Nissan в префектурах Тотиги и Киото. Оюыски были вызваны претензиями к качеству проверки безопасности автомобилей перед их продажей.

Власти полагают, что сотрудники концерна не имели должной квалификации для проведения проверки машин на безопасность. Чиновники считают, что подобные нарушения могли быть допущены на шести заводах корпорации в Японии.

Менеджмент Nissan объявил о начале отзывной кампании 1,2 млн автомобилей 20 различных моделей, которые были произведены с октября 2014 года.

Главный исполнительный директор Nissan Хирото Саикава заявил, что производство автомобилей приостановлено для того, чтобы внести изменения в конструкцию инспекционных конвейеров и увеличить число сертифицированных инспекторов, передает «Интерфакс».

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 20.10.17

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