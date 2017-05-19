В России отзывают более 10 тысяч Renault Kaptur из-за технической проблемы

Публикации за 19.05.17

Автоконцерн Renault отзывает более 10 тысяч автомобилей в России для проведения ремонтных работ, сообщает Росстандарт.

По данным ведомства, отзыву подлежат 10 116 автомобилей Renault Kaptur, реализованных с июня 2016 года по май текущего года.

Росстандарт пояснил, что машины отзываются из-за возникновения контакта «между аксессуарным защитным подкрылком правой задней колесной арки и задним правым гибким тормозным шлангом в случае некоторых сочетаний нагрузки и режимов движения транспортного средства».

Если в ходе проверки автомобилей будут выявлены следы контакта с подкрылком, то «задний правый гибкий тормозной шланг будет заменен», отметили в ведомстве.

Работы будут бесплатными для владельцев, их пригласят в уполномоченные дилерские центры по телефону или путем рассылки писем. Однако автомобилисты могут самостоятельно обратиться к дилерам после того, как проверят, попадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного авто с опубликованным списком, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 19.05.17

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