Renault отзывает в России почти 80 тысяч автомобилей

Компания Renault отзывает в России 78,4 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В пресс-службе организации пояснили, что под отзыв попадают автомобили модели Kaptur, выпущенные с сентября 2015 года по настоящее время.

Выяснилось, что на этих автомобилях имеется дефект – риск обрыва петли замка капота, что во время движения может привести к внезапному его открытию, что перекроет обзор водителю. Производитель бесплатно для автовладельцев проведет работы по замене замка капота и петли замка.

Как писал «Новый День», в мае 2017 года Renault объявил об отзыве 10 тыс. автомобилей модели Kaptur, реализованных с июня 2016 года. Росстандарт пояснил, что машины отзываются из-за возникновения контакта «между аксессуарным защитным подкрылком правой задней колесной арки и задним правым гибким тормозным шлангом в случае некоторых сочетаний нагрузки и режимов движения транспортного средства». Автопроизводитель обещал провести работы по замене тормозного шланга, если дефект будет выявлен.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.12.19

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