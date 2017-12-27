Nissan отзывает в России семь моделей: подвела подушка безопасности

Российский дилер Nissan – «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» объявил об отзыве 106 тыс. 340 автомобилей. Под эту программу попали такие марки, как Almera, Teana, Pickup, Tino, Patrol, Terrano II, X-Trall, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, произведенные с 19 февраля 2001 года по 28 ноября 2012 года. У этих автомобилей обнаружили проблемы с подушкой безопасности. В ведомстве пояснили, что существует угроза разрушения патрона газогенератора подушки безопасности из-за содержащегося в его корпусе нитрат аммония, который портится при длительном воздействии атмосферной влаги и смены температуры. В результате металлические части патрона могут выбросить в салон.

Отмечается, что машины проверят и, при необходимости, заменят газогенератор подушки безопасности пассажира. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

Напомним, что 25 декабря текущего года Nissan объявил об отзыве в России 127 тыс. 738 машин марок NOTE и TIIDA из-за возможного некорректного срабатывания подушки безопасности водителя.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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