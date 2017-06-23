Nissan отзывает в России более 8 тысяч автомобилей Infiniti

Официальный представитель Infiniti на российском рынке «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает 8 тыс. 270 автомобилей марки Infiniti F35/ FX45 и М35/ М45 из-за проблем с подушками безопасности. Об этом говорится в сообщении Росстандарта. Отзыву подлежат машины, произведенные с апреля 2006 года по март 2010 года.

На такую меру автодиллер был вынужден пойти в связи с «выявленной вероятностью ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды», отмечается в сообщении ведомства.

Подушка безопасности пассажира будет бесплатно заменена на автомобилях модели F35/FX45. На машинах модели М35/ М45 ремонтники заменят газогенератор подушки безопасности.

Напомним, 20 июня «Росстандарт» сообщил, что Nissan отзывает в России почти 7 тысяч кроссоверов Murano Z51 из-за опасности возгорания. Проблемы возникли с машинами, произведенные с июня 2013 года по ноябрь 2016 года. Всего отзыву подлежат 6 944 автомобилей.

Накануне еще один японский автопроизводитель Subaru объявил об отзыве в России 24 тыс. 480 автомобилей моделей Impreza и Forester. Поводом стал выявленный дефект подушек безопасности.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.06.17

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