Японский производитель подушек безопасности объявил о банкротстве

Японский производитель автомобильных подушек безопасности корпорация Takata объявила о банкротстве и передаче дел американской компании Key Safety Systems, которой владеет китайская корпорация Ningbo Joyson Electronic. Об этом говорится в распространенном компанией пресс-релизе.

По данным агентства «Киодо», долги компании превысили 9 млрд долларов. Для защиты от кредиторов Takata подала заявление в Токийский окружной суд. В ходе производства по делу о банкротстве корпорация проведет реорганизацию при финансовой поддержке Key Safety Systems. Подрядчик корпорации Takata, компания TK Holdings, также подала заявление о банкротстве.

Как напоминает РИА «Новости», Takata в 2014 году оказалась в центре скандала после сообщений о том, что ее подушки безопасности могут самопроизвольно срабатывать во время движения автомобиля. Из-за этого дефекта погибли по меньшей мере 16 человек, преимущественно в США. Для исправления неисправности по всему миру были отозваны миллионы проданных автомобилей.

Как писал «Новый День», официальный представитель Infiniti на российском рынке «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает 8 тыс. 270 автомобилей марки Infiniti F35/ FX45 и М35/ М45 из-за проблем с подушками безопасности. Ранее еще один японский автопроизводитель – Subaru – объявил об отзыве в России 24 тыс. 480 автомобилей моделей Impreza и Forester. Поводом также стал выявленный дефект подушек безопасности.

Takata была создана в 1933 году в Японии и стала со временем крупнейшим поставщиком компонентов систем безопасности автомобилей. Как сообщалось ранее, в январе федеральный суд США предъявил обвинения трем топ-менеджерам корпорации Takata в предоставлении автопроизводителям ложной информации по тестированию подушек безопасности.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 26.06.17

Организатор парковки на привокзальной площади рассказал о планах по реконструкции: и так все нормально работает (ВИДЕО). / Первый в России автобус-беспилотник будет курсировать по Дальнему Востоку. / Под Иркутском автобус с детьми опрокинулся в кювет, есть пострадавшие. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»