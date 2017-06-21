Subaru отзывает в России почти 25 тысяч автомобилей

Российский дилер Subaru – ООО «Субару Моторс» – отзывает 24 тыс. 480 автомобилей моделей Impreza и Forester. Поводом стал выявленный дефект подушек безопасности. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2007 по октябрь 2010 года.

«Причиной отзыва автомобилей Subaru Impreza и Forester является возможное проникновение влаги в газогенераторе подушки безопасности для пассажира производства компании Takata Corp. Спустя длительное время эксплуатации автомобиля это может привести к дефекту газогенератора и, при срабатывании фронтальной подушки безопасности пассажира, повысить риск получения повреждений», – говорится в сообщении ведомства.

Впрочем, отмечается, что при этом связь между нарушением герметичности и некорректным срабатыванием подушки безопасности еще находится на стадии исследования. Несмотря на это автопроизводитель принял решение о проведении отзывной кампании, чтобы исключить любые риски для людей. В рамках кампании будет проведена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности. Все ремонтные работы будут бесплатны для автовладельцев.

Как писал «Новый День», вчера «Росстандарт» сообщил, что другой японский автопроизводитель – Nissan – отзывает в России почти 7 тысяч кроссоверов Murano Z51 из-за опасности возгорания. Проблемы возникли с машинами, произведенные с июня 2013 года по ноябрь 2016 года. Всего отзыву подлежат 6 944 автомобилей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.06.17

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