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Пятница, 27 декабря 2019, 11:07 мск

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По дорогам России ездят 1,5 млн машин со смертельно опасными подушками безопасности

Росстандарт выявил более 1,5 млн эксплуатируемых на российских дорогах транспортных средств с дефектами системы безопасности. Речь идет о подушках безопасности, пишут «Известия» со ссылкой на заместителя главы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексея Кулешова.

По его словам, дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей, находящихся в салоне такого автомобиля. «Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», – подчеркнул Кулешов.

Подушки от фирмы-производителя Takata устанавливались на автомобили двух десятков брендов, включая Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. Производителям удалось согласовать отзыв автомобилей лишь пяти марок – Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Под категорию автомобилей с браком попадают транспортные средства 2000-2014 годов выпуска, отметил представитель Росстандарта. По данным Reuters, из-за некорректного срабатывания полушек безопасности погибли по меньшей мере 24 человека, еще около 300 получили различные травмы.

Как писал «Новый День», японский производитель автомобильных подушек безопасности корпорация Takata объявила о банкротстве летом 2017 года. Правопреемником стала американская компании Key Safety Systems, которой владела китайская корпорация Ningbo Joyson Electronic. На тот момент, долги Takata превысили 9 млрд долларов. Takata оказалась в центре скандала в 2014 году после сообщений о том, что ее подушки безопасности могут самопроизвольно срабатывать во время движения автомобиля.

Takata была создана в 1933 году в Японии и стала со временем крупнейшим поставщиком компонентов систем безопасности автомобилей. В январе 2017 года федеральный суд США предъявил обвинения трем топ-менеджерам Takata в предоставлении автопроизводителям ложной информации по тестированию подушек безопасности.

Москва, Иван Гридин

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