Toyota отзывает в России более 20 тысяч машин, проданных в течении 5 лет

Официальный представитель автомобильного концерна Toyota на российском рынке – ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 20702 машин. Как сообщили в пресс-службе Росстандарта, отзыву подлежат автомобили моделей Alphard, Corolla, Auris, Yaris, реализованные с середины марта 2010 года по середины мая 2015 года.

Причиной отзыва стал риск некорректного срабатывания подушек безопасности, произведенных фирмой Takata. Выяснилось, что срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля.

В связи с этим уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей Toyota, подпадающих под отзыв о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На транспортных средствах заменят газогенератор передней пассажирской подушки безопасности. Ремонт будет произведен бесплатно для владельцев автомобилей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.08.18

ФАС предупредила о росте цен на бензин из-за повышения НДС. / Салон Maserati в Екатеринбурге продал семь машин. / Минтранс посчитал стоимость парковок по регионам: в Екатеринбурге цена может вырасти. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»