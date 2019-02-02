В России отзывают почти 85 тысяч автомобилей Toyota и Lexus

Официальный представитель Toyota и Lexus на российском рынке – «Тойота Мотор» – заявил об отзыве почти 85 тыс. автомобилей. Речь идет о 84257 автомобилях марок Toyota (Hilux, Auris, Corolla) и Lexus (ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F), сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 28 февраля 2011 года по 27 июня 2018 года.

Причиной стали опасные подушки безопасности Takata. Уполномоченные представители изготовителя ООО «Тойота Мотор» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Москва, Иван Гридин

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