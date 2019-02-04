Volvo отзывает в России почти 2 тысячи автомобилей

Официальный представитель Volvo в России компания «Вольво Карс» отзывает около 2 тысяч автомобилей из-за проблем с программным обеспечением, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали 1937 машин пяти моделей – S90, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90, реализованные с 2017 года по настоящее время.

В автомобилях выявлено отклонение в программном обеспечении модуля связи, которое повлиять на работу ряда функций, в частности, систем поддержки водителя. В случае дорожной аварии машина сообщит неправильную информацию или вообще не передаст в экстренные службы данные о своем местонахождении.

Автовладельцам нужно приехать в дилерский центр, где будет бесплатно обновлено ПО модуля связи.

VIN-коды отзываемых машин опубликованы на сайте Росстандарта.

В конце минувшей недели официальный представитель Toyota и Lexus на российском рынке – «Тойота Мотор» – заявил об отзыве почти 85 тыс. автомобилей. Речь идет о 84257 автомобилях марок Toyota (Hilux, Auris, Corolla) и Lexus (ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F). Машины отзываются из-за опасных подушек безопасности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.02.19

Лютые морозы изменили маршрут авиарейса из Москвы в Красноярск. / В ДТП со спикером гордумы Тюмени Еремеевым погибли две собаки. / ГИБДД изменит формат дорожных знаков по всей стране. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»