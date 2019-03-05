Volvo отзывает в России тысячи небезопасных автомобилей

Шведский производитель автомобилей Volvo отзывает в России более 5,5 тыс. машин из-за выявленных дефектов, сообщает пресс-служба Росстандарта. В частности, отзыву подлежат 2393 автомобиля Volvo моделей S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90 и V40 Cross Country, реализованных в 2016 году.

Отмечается, что на ряде автомобилей с дизельными двигателями внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке могли образоваться трещины, что со временем может привести к утечке топлива.

Отзыву также подлежат 3153 автомобиля XC60, которые были реализованы в 2018-2019 годах. Выяснилось, что на данных автомобилях при определённых условиях сервоприводы подъёма двери багажного отделения могут примерзать, что со временем способно привести к обрыву их крепления к двери багажника и травмированию людей выброшенной со значительным усилием пружиной.

На отзываемых автомобилях будет выполнена замена топливных шлангов и сервоприводов двери багажника. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно для автовладельцев.

Как писал «Новый День», месяц назад Volvo заявила об отзыве 1937 машин пяти моделей – S90, V90 Cross Country, XC40, XC60, XC90, реализованные с 2017 года по настоящее время. В автомобилях выявлено отклонение в программном обеспечении модуля связи, которое повлиять на работу ряда функций, в частности, систем поддержки водителя.

В случае дорожной аварии машина сообщит неправильную информацию или вообще не передаст в экстренные службы данные о своем местонахождении.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.19

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