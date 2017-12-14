Эксперты назвали самый небезопасный автомобиль в мире

Автомобиль Fiat Punto стал лидером антирейтинга безопасности, который составили специалисты Европейской организации по оценке безопасности новых автомобилей Euro NCAP. В проведенных краш-тестах Fiat Punto не смог набрать ни одной звезды из пяти возможных. Это новый антирекорд – ранее ни одному автомобилю не удавалось продемонстрировать столь низкие показатели.

На негативную оценку повлияло также отсутствие напоминания о необходимости пристегнуть ремень безопасности у всех, кроме водителя. Самые низкие баллы Punto получил и за безопасность взрослых пассажиров. Как отмечает РИА «Новости», эксперты тестировали хэтчбэк Punto с двигателем объемом 1,2 литра. Модель появилась на рынке в 2005 году и с тех пор серьезно не изменилась.

Москва, Иван Гридин

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