Эксперты назвали пять самых опасных иномарок

Специалисты сформировали антирейтинг представленных на российском рынке иномарок по уровню безопасности для водителей и пассажиров. Так, по данным авторитетной организации EuroNCAP, занимающейся тестированием автомобилей на безопасность, в пятерке наиболее опасных иномарок оказались получившие удовлетворительную оценку (три из пяти звезд) хэтчбеки Citroen DS3 и Fiat 500, базовые комплектации Kia Rio и Kia Picanto, а также внедорожник Dacia/Renault Duster.

Самой опасной машиной в мире, как писал на прошлой неделе «Новый День», был признан автомобиль Fiat Punto. Он не смог набрать ни одной звезды по итогам краш-тестов.

Renault Duster, продажи второго поколения которого начнутся в России в будущем году, показал скромный результат по части безопасности – три звезды. Как передает РИА «Новости», сохранность взрослых пассажиров эксперты EuroNCAP оценили в 71%, детей – в 66%. Смертельный уровень нагрузки пришелся на голову манекена-водителя во время удара о несминаемый барьер (бетонная стена) на скорости 50 км в час.

Отмечается, что с большой вероятностью комплектация Duster, который будет продаваться в России, будет отличаться от европейской, в том числе и в вопросах безопасности. Далеко не факт, что результаты краш-тестов будут схожими.

Kia Rio заработал три и пять звезд, а и Picanto – три и четыре звезды. Два рейтинга для одной модели европейские специалисты выдали неслучайно: так они решили продемонстрировать разницу между базовыми комплектациями модели и версиями с продвинутым пакетом активной безопасности. Оказалось, что при имитации удара сзади передний пассажир в Kia Rio испытывает чрезмерную нагрузку на шейные позвонки.

Тесты показали, что Picanto слабо защищает своих пассажиров и водителя: шанс сломать шею есть как у переднего пассажира и водителя, а при ударе о несминаемый барьер сидящие сзади рискуют получить серьезную травму головы. Поэтому максимальное количество звезд модель получить не смогла.

Компактный хетчбэк DS 3 оказался троечником. Французская модель при ударе о несминаемый барьер оказалась крайне опасной для сидящих сзади: на финальных протоколах голова и грудная клетка манекена окрасились в ярко-красный цвет, что означает травмы, практически несовместимые с жизнью. Чрезмерную нагрузку в такой аварии испытает и туловище водителя, а если в DS 3 сзади въедет другая машина схожего размера, то велика вероятность повреждения шеи у всех, кто находится DS 3.

Euro NCAP выделила три звезды и итальянскому Fiat 500. Задние пассажиры в компактном Fiat при ударе о бетонную стену рискуют так же, как и в DS 3. Однако при таком ударе не меньшей опасности подвержена и голова водителя – вероятность смертельной травмы крайне велика.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.12.17

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