Эксперты предрекли рост цен на новые авто в РФ до 17%

В наступившем году цены на новые автомобили в России значительно вырастут, считают эксперты рынка. По данным газеты «Коммерсантъ», в среднем новые машины подорожают на 17%. Рост цен объясняется инфляцией и увеличением утилизационного сбора.

Уже сейчас некоторые автопроизводители повысили цены на свою продукцию в среднем, на 3-5%. Так, например, крупнейший российской производитель легковушек концерн «АвтоВАЗ» вчера, 9 января, повысил цены на 2,5% на модельный ряд Lada. Издание пишет, что в основном дилеры прогнозируют рост цен в дальнейшем на 13-17%.

В концернах увеличение стоимости машин объясняют ростом акцизов, предполагаемой индексацией утильсбора и инфляцией. Дилеры уверены, что рост продолжится и в целом за год составит 13-17%, однако отраслевые эксперты более осторожны и говорят о верхней планке в 10%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.01.18

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