К концу года в России подорожают новые автомобили

Эксперты считают, что даже несколько укрепившийся рубль не спасет автомобильный рынок от повышения цен. К концу года новые машины в салонах подорожают.

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, большинство автоконцернов решили отказаться от резкого повышения стоимости новых автомобилей. Однако небольшого роста ждать все же стоит.

«Думаю, что до конца года вполне можно ожидать роста цен еще на 2-3%. После падения рубля ожидался больший скачок цен, однако рубль стал понемногу восстанавливаться, и это остановило многих производителей от резкого повышения цен на автомобили», – заявил Целиков в эфире «Радио «Автодор».

По оценке эксперта, с начала года стоимость новых машин в салонах выросла на 6-7%. Как правило, самый заметный рост стоимости происходит весной и осенью, при этом после новогодних праздников продажи традиционно падают.

Целиков напомнил про увеличения ставки налога на добавленную стоимость – с 18% до 20%. В процессе производства автомобиля НДС платится несколько раз и именно он сыграет свою роль в ценообразовании на авторынке после Нового года.

В начале сентября аналитическое агентство «Автостат» сообщило о повышении цен на новые легковые автомобили в России. Эксперты изучили стоимость новых машин всех производителей автомобилей, официально представленных на отечественном рынке. По итогам исследования выяснилось, что в период с 16 по 31 августа цены на машины повысились у 18 из них. Новые автомобили подорожали на сумму от 3 до 350 тысяч рублей.

Напомним, этой весной аналитики прогнозировали рост цен на новые иномарки из-за ослабления рубля, вызванного новыми антироссийскими санкциями. Эксперты автодилера «Авилон» тогда прочили подорожание автомобилей на 10-30%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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