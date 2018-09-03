В России резко подорожали легковые автомобили

Новые легковые автомобили в России резко подорожали во второй половине августа. Рост цен составил от 3 до 350 тысяч рублей, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

Его эксперты изучили стоимость новых легковых машин – мониторинг охватывал всех производителей автомобилей, официально представленных на отечественном рынке. По итогам исследования выяснилось, что в период с 16 по 31 августа цены на машины повысились у 18 из них.

Так, компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3-55 тыс. рублей. Все модели автомобилей Mazda подорожали на сумму от 12 до 35 тыс. рублей. Большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тыс. рублей. Автомобили компании Subaru во всех своих комплектациях подорожали на 19-70 тыс. рублей. Toyota повысила цены на внедорожник Land Cruiser на 33-65 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Напомним, этой весной аналитики прогнозировали рост цен на новые иномарки из-за ослабления рубля, вызванного новыми антироссийсками санкциями. Эксперты автодилера «Авилоне» тогда прочили подорожание автомобилей на 10-30%.

На прошлой неделе газета «Ведомости» сообщила о росте цен на автомобили с сентября. По сведениям издания, речь идет о повышении стоимости моделей Ford, Nissan, Skoda, Mazda, Cadillac и Chevrolet, Jaguar Land Rover на 1-5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.18

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