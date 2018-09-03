Идеальный шторм: рост НДС, дорогой бензин и дешевеющий рубль подстегнут цены на продукты

В ближайшее время в России ожидается рост стоимости продуктов. Производители уже отмечают рост цен на зерно, мясо и рыбу, алкогольные напитки, а также импортные товары. Рестораны пересматривают меню, а поставщики ведут переговоры с торговыми сетями об увеличении закупочных цен.

Эксперты называют сложившуюся ситуацию затишьем перед штормом. Сейчас наблюдается сезонное снижение цен, так всегда происходит в конце лета и начале осени, когда в России успеет новый урожай. Однако этот период кратковременный и рынок уже готовится к подорожанию.

Производители хлеба оценивают будущее увеличение стоимости хлебобулочных изделий в 10%. Пшеница дорожает на фоне снижения прогнозов объема урожая, пишут «Известия». По данным Минсельхоза, в прошлом году в России собрали рекордное количество пшеницы – 134,1 млн тонн, соответственно, темпы роста цен на хлеб и выпечку заметно замедлились. В 2018 году валовой сбор также будет выше среднего уровня за последние 10 лет, но значительно ниже прошлогодних показателей – около 105 млн тонн.

Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18-18,5 рублей за 1 кг, рассказали в ассоциации «Руспродсоюз». Цены на муку составляют 30% себестоимости хлеба. Таким образом, тенденции не могут не отразиться на цене продукта.

Запланированный рост налога на добавленную стоимость также выступит катализатором увеличения цен на продукты, несмотря на то, что на них действует льготная ставка. Для производства необходима электроэнергия, транспорт и другие составляющие, которые неизменно подорожают. Бизнес будет компенсировать издержки за счет роста стоимости конечного продукта.

В Минсельхозе не согласны с тем, что хлеб может подорожать из-за увеличения биржевых цен на пшеницу, но не исключили, что повлиять могут смежные факторы: стоимость услуг ЖКХ, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов и прочего.

Тем временем, поставщики уже начинают пересматривать отпускные цены, передает BFM. Рестораны вынуждены покупать сырье для производства блюд дороже, а потому пересматривают свои меню. Свою роль сыграло и ослабление рубля по отношению к доллару и евро. В последние два года российская валюта была стабильна, поэтому импортные товары дорожали не так заметно. Но как бы того не хотелось властям, тотального импортозамещения не произошло, Россия продолжает закупать за рубежом то, чем не может себя обеспечить, например, фрукты, орехи, рыбу, морепродукты и мясо.

Аналитики отмечают, что у ритейлеров уже сокращаются продажи по промоакциям, что равноценно подорожанию. Активность рекламных предложений начала снижаться после трех лет почти непрерывного роста.

Кроме того, на стоимость продуктов питания повлияли и другие факторы. Так африканская чума, и рост цен на корма – подстегнули стоимость мяса, на которое из-за теплого лета был повышенный спрос. Сезон шашлыков, объяснили в Минсельхозе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.09.18

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