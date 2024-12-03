В России резко выросли траты граждан на празднование Нового года

Жители России уже начали готовится к празднованию Нового года и столкнулись с тем, что траты на закупку подарков, продуктов и планируемые развлечения выросли. Треть россиян готова сократить расходы на новогоднее веселье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос ДРТ.

В среднем россияне потратят на празднование Нового года 30,1 тысячи рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году. Отмечать намерены 85% опрошенных. При этом треть (31%) опрошенных собираются сократить расходы на празднование, а четверть (24%), наоборот, в этом году будет тратить больше на подготовку к встрече 2025 года.

Почти половину (40%) бюджета на праздники россияне заложили на подарки, 44% – на новогодний стол и 16% – на развлечения и досуг.

Более половины респондентов (59%) готовы потратить на подарки до 10 тысяч рублей, 14% ― от 10 до 20 тысяч рублей, 12% ― свыше 20 тысяч рублей, а 15% не планируют ничего дарить.

Каждый пятый (22%) участник опроса заявил, что намерен отправиться в путешествие в новогодние праздники. На поездки в среднем планируется потратить 44 тысячи рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube