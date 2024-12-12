В России снова начала дорожать курятина

В начале декабря в России снова начало дорожать мясо кур. В начале декабря оптовая стоимость тушки бройлера впервые с конца июля превысила показатель прошлого года на 9%.

На 1 декабря текущего года цена составила 195 рублей за 1 кг, что на 4% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Национального союза свиноводов и данные Национального союза птицеводов.

Как отмечает издание, производители объясняют рост цен увеличением издержек, в том числе из-за повышения цен на корма, инкубационные яйца и вспышек птичьего гриппа.

По мнению президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, начавшийся рост стоимости курятины является сезонным и связан с приближающимися новогодними праздниками. При этом курятина остается самым востребованным мясом в России – по итогам девяти месяцев 2024 года на нее пришлось 55,4% розничных продаж.

Меж тем в Минсельхозе считают ситуацию с ценами на курицу стабильной. В ведомстве отметили, что механизмом контроля может стать вывод продаж этого мяса на товарно-сырьевую биржу.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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